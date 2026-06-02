Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин разберется в деле о травле подростка сверстниками в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования уголовного дела о травле подростка сверстниками в Москве. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

— Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д. В. доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В соцсетях появилась информация о том, что группа подростков избивает и унижает сверстника. Родители юноши узнали о произошедшем и обратились в полицию. После этого подростки начали угрожать мальчику.

Ранее в Мытищах несколько юношей сколотили банду и начали избивать местных жителей. От их рук пострадал подросток 2009 года рождения, а также двое мужчин. Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства.