За скользкую дорожку детсад в Хабаровске заплатит 170 тыс рублей

В Хабаровске суд взыскал с детского сада № 143 в пользу упавшей на скользкой дорожке горожанки 170 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровчанка зимой шла в детский сад на улице Вяземской на работу. На дорожке она поскользнулась на льду, упала и получила тяжелую травму правой ноги. Ей понадобилось длительное лечение, во время которого пришлось передвигаться на инвалидном кресле 3 месяца, а затем ходить на костылях.
— Детский сад № 143 не огородил территорию земельного участка, которым владеет, в связи с чем стихийно возникла неблагоустроенная пешеходная дорожка. В пользу гражданки взыскана компенсация морального вреда в размере 170 тысяч рублей. Апелляционным определением судебной коллегии решение суда оставлено без изменения, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
