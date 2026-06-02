За скользкую дорожку детсад в Хабаровске заплатит 170 тыс рублей

Горожанка упала на льду и получила тяжелую травму ноги.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске суд взыскал с детского сада № 143 в пользу упавшей на скользкой дорожке горожанки 170 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Хабаровчанка зимой шла в детский сад на улице Вяземской на работу. На дорожке она поскользнулась на льду, упала и получила тяжелую травму правой ноги. Ей понадобилось длительное лечение, во время которого пришлось передвигаться на инвалидном кресле 3 месяца, а затем ходить на костылях.

— Детский сад № 143 не огородил территорию земельного участка, которым владеет, в связи с чем стихийно возникла неблагоустроенная пешеходная дорожка. В пользу гражданки взыскана компенсация морального вреда в размере 170 тысяч рублей. Апелляционным определением судебной коллегии решение суда оставлено без изменения, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

