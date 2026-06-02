6 волгоградцев заподозрили в организации подпольного казино

Сразу шесть жителей Волгоградской области стали фигурантами одного уголовного дела. Их подозревают в организации азартных игр.
По данным следствия, преступная группа действовала немногим более года.
«Весной 2025 года один из фигурантов, обладая организаторскими способностями, решил создать организованную группу для незаконного проведения азартных игр. К противоправной деятельности он привлек еще пятерых волгоградцев и распределил между ними роли и обязанности», — сообщает представитель СУ СК по Волгоградской области Ирина Багрова.
В условиях строгой конспирации подельники разместили в одном из зданий на улице Оломоуцкой подпольный игровой клуб, где организовали игру в покер, получая таким образом незаконный доход.
В настоящее время решается вопрос о заключении задержанных под стражу.
