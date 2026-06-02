Жена экс-мэра Сочи Копайгородская пытается через суд забрать детей в СИЗО

Адвокаты супруги экс-главы Сочи Алексея Копайгородского Янины Копайгородской готовят жалобу в кассационный суд. Защита намерена обжаловать решения нижестоящих судебных инстанций, которые отказали обвиняемой в праве находиться в следственном изоляторе вместе со своими малолетними детьми.
«Право женщины иметь при себе ребенка до четырех лет не зависит от логистики задержания и режима проходной, — цитирует адвоката Елизавету Меткину телеканал РЕН ТВ. — Мы считаем такой подход неправомерным и будем добиваться его проверки в кассационной инстанции».
Ранее суды первой и апелляционной инстанций отклонили иск Копайгородской. В своем заявлении она просила разрешить ей совместное проживание в камере СИЗО с детьми, не достигшими четырехлетнего возраста.
Сторона защиты настаивает на неправомерности этих отказов. На время ареста матери дети Копайгородских переданы под опеку старшему сыну супругов.
Напомним, Янине Копайгородской предъявлены обвинения в пособничестве в растрате и подкупе свидетелей. Ее супруг, бывший мэр Сочи, находится под арестом по уголовному делу о получении взяток и незаконном отчуждении муниципальных земельных участков. В рамках этого расследования Генеральная прокуратура РФ также заявила иск об изъятии в доход государства имущества семьи Копайгородских, общая стоимость которого оценивается в 1,6 миллиарда рублей.