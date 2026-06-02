Жена экс-мэра Сочи Копайгородская пытается через суд забрать детей в СИЗО

Напомним, Янине Копайгородской предъявлены обвинения в пособничестве в растрате и подкупе свидетелей. Ее супруг, бывший мэр Сочи, находится под арестом по уголовному делу о получении взяток и незаконном отчуждении муниципальных земельных участков. В рамках этого расследования Генеральная прокуратура РФ также заявила иск об изъятии в доход государства имущества семьи Копайгородских, общая стоимость которого оценивается в 1,6 миллиарда рублей.