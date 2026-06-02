Житель Волжского расплатится за гибель человека своим авто

Начиналась эта трагическая история с, казалось бы, обычного ремонта. Волжанин нанял подрядчика для проведения работ в двухкомнатной квартире. В том числе планировалась замена проводки. Однако подрядчик, в свою очередь, привлек для этого людей, не имеющих профильного образования, допуска и не обладающих специальными знаниями. Они выполнили монтаж штепсельной розетки с нарушением схемы подключения. При этом осужденный волжанин не проверил качество выполненной работы и составил акт ее приема-передачи заказчику. Когда хозяинн квартиры решил подключить варочную панель к розетке, его убило током.