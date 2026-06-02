333 нарушения со стороны водителей автобусов нашли в Нижегородской области

Сотрудники Управления Госавтоинспекции Нижегородской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Двухдневные массовые проверки пассажирского транспорта проходили в регионе с 27 по 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
За время проведения рейдов инспекторы зафиксировали 333 нарушения законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения. В частности, полицейские выявили 60 фактов нарушения правил перевозки людей, обнаружили 55 технически неисправных автобусов, а также 7 машин без диагностических карт и 11 — без тахографов.
Кроме того, инспекторы отстранили от поездок двух водителей, которые управляли автобусами без водительских прав. Еще три сотрудника транспортных компаний нарушили режим труда и отдыха. По результатам проверок к административной ответственности привлекли восемь должностных лиц.
