В Забайкалье полицейские со стрельбой остановили подростка без прав

По данным ГАИ, в Петровск-Забайкальске наряд ДПС заметил автомобиль «ВАЗ-2106» без регистрационных знаков, водитель проигнорировал неоднократные требования остановиться, дал по газам и попытался скрыться. В ходе погони столкнулся с другим автомобилем, но продолжил движение.
«Для остановки транспортного средства, представляющего угрозу другим участникам дорожного движения, инспектор ДПС, в соответствии с федеральным законом “О полиции”, сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько прицельных по задним колесам преследуемой автомашины. Автомобиль нарушителя развернуло, после чего водитель был задержан», — говорится в сообщении.
За рулем автомобиля оказался подросток, который признался, что не остановился, потому что у него нет водительского удостоверения.
«Правонарушитель поставлен на профилактический учет в органы внутренних дел. В отношении его родителей будет составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних по статье 5.35 КоАП РФ», — отмечается в релизе.
Автомобиль нарушителя помещен на спецстоянку.