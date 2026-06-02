Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Забайкалье полицейские со стрельбой остановили подростка без прав

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн — РИА Новости. Сотрудники ГАИ в Забайкалье со стрельбой остановили подростка без прав на «Жигулях», который в ходе погони врезался в другой автомобиль, сообщает Госавтоинспекция региона.

Источник: © РИА Новости

По данным ГАИ, в Петровск-Забайкальске наряд ДПС заметил автомобиль «ВАЗ-2106» без регистрационных знаков, водитель проигнорировал неоднократные требования остановиться, дал по газам и попытался скрыться. В ходе погони столкнулся с другим автомобилем, но продолжил движение.

«Для остановки транспортного средства, представляющего угрозу другим участникам дорожного движения, инспектор ДПС, в соответствии с федеральным законом “О полиции”, сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько прицельных по задним колесам преследуемой автомашины. Автомобиль нарушителя развернуло, после чего водитель был задержан», — говорится в сообщении.

За рулем автомобиля оказался подросток, который признался, что не остановился, потому что у него нет водительского удостоверения.

«Правонарушитель поставлен на профилактический учет в органы внутренних дел. В отношении его родителей будет составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних по статье 5.35 КоАП РФ», — отмечается в релизе.

Автомобиль нарушителя помещен на спецстоянку.