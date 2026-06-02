Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Москвы после драки на улице задержали двоих человек

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Конфликт между посетителями кафе в центре Москвы закончился дракой, в результате которой один человек госпитализирован, двое доставлены в полицию. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

Источник: РИА "Новости"

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, используя записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Красносельскому району установили места проживания подозреваемых и задержали их. Ими оказались 27-летний москвич и 22-летний уроженец Иркутска», — сказал он.

Васенин рассказал, что между посетителями кафе на Краснопрудной улице произошел конфликт, который продолжился на улице около заведения. «Двое злоумышленников нанесли потерпевшему множественные удары по голове и туловищу, от которых он несколько раз упал на асфальт и получил травмы», — рассказал начальник пресс-службы.

Пострадавший был госпитализирован. Согласно заключению медиков, его здоровью причинен тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигуранты заключены под стражу, им грозит до 12 лет колонии.