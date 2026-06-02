МЧС сказало, что случилось на станции метро «Площадь Франтишка Богушевича»

Министерство по чрезвычайным ситуациям сказало, что случилось на станции метро «Площадь Франтишка Богушевича» во вторник, 2 июня.
Спасатели выезжали по сообщению о задымлении на указанной станции метро. Информация поступила от системы передачи извещений о ЧС «Молния».
В момент разведки выяснилось, что в помещении связи оплавилась изоляция электропроводки. С помощью огнетушителя спасатели ликвидировали возгорание. Никто не пострадал, эвакуация не проводилась. Метрополитен работает в штатном режиме. На месте работали четыре единицы спецтехники МЧС.
