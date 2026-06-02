МВД заявило о задержании шести иностранцев в Беларуси

Министерство внутренних дел заявило о задержании шести иностранцев в Беларуси.
Сотрудники 2-го управления ГУБОПиК МВД пресекли преступную деятельность должностных лиц одного из лесохозяйственных предприятий Витебской области.
Как удалось установить, фигуранты с лета 2025 года и по настоящее время получали взятки за оказание услуг, которые касались организации и проведения для иностранцев охотничьих туров с предоставлением личного и арендного оружия. Жертвами незаконной охоты оказывались животные, которые включены в Красную книгу.
ГУБОПиК при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» задержал восемь человек, из которых шестеро являются иностранными гражданами, один был ранее судим.
Было изъято шесть единиц огнестрельного охотничьего оружия, приспособления для бесшумной стрельбы, 500 боеприпасов. Также изъяли деньги, мясо и шкуры благородного оленя и бурого медведя.
«Вред окружающей среде, причиненный в результате преступной деятельности задержанных, по предварительной оценке, составляет более 150 тысяч рублей», — заявили в МВД.
Заведено уголовное дело.
