МВД заявило о задержании шести иностранцев в Беларуси

Как удалось установить, фигуранты с лета 2025 года и по настоящее время получали взятки за оказание услуг, которые касались организации и проведения для иностранцев охотничьих туров с предоставлением личного и арендного оружия. Жертвами незаконной охоты оказывались животные, которые включены в Красную книгу.