На летевшего из Уфы в Ташкент пассажира завели дело за стоматологический набор

Во время контроля сотрудники таможни выявили у стоматолога из Магнитогорска не задекларированный комплект для проведения дентальной имплантации. В его чемодане нашли набор из 13 наименований, в том числе фрезы для дентальной имплантации, налобный стоматологический фонарь, хирургический шовный материал, гемостатические губки, мембраны различного назначения и др.
Мужчина направлялся в Узбекистан по приглашению местной стоматологической клиники для оказания профильных услуг. Он не знал, что такое оборудование относится к товарам для личного пользования и подлежит обязательному таможенному декларированию. За консультацией к сотрудникам таможни пассажир не обращался.
В отношении него возбуждено административное дело. Комплект для стоматологических работ был изъят до решения суда.