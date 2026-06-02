На летевшего из Уфы в Ташкент пассажира завели дело за стоматологический набор

В аэропорту Уфы таможенники изъяли незадекларированный стоматологический набор. Об этом сообщили в пресс-службе Башкортостанской таможни.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Во время контроля сотрудники таможни выявили у стоматолога из Магнитогорска не задекларированный комплект для проведения дентальной имплантации. В его чемодане нашли набор из 13 наименований, в том числе фрезы для дентальной имплантации, налобный стоматологический фонарь, хирургический шовный материал, гемостатические губки, мембраны различного назначения и др.

Мужчина направлялся в Узбекистан по приглашению местной стоматологической клиники для оказания профильных услуг. Он не знал, что такое оборудование относится к товарам для личного пользования и подлежит обязательному таможенному декларированию. За консультацией к сотрудникам таможни пассажир не обращался.

В отношении него возбуждено административное дело. Комплект для стоматологических работ был изъят до решения суда.