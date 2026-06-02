Правительство Прикамья опровергло фейк о приостановке продажи валюты

Правительство Пермского края опровергло фейк о приостановке продажи наличной валюты населению, сообщает ЦУР Пермского края.
«С помощью технологий дипфейка мошенники создали фальшивое видео от имени губернатора Дмитрия Махонина. Жителей пытаются обмануть, заявляя от лица главы региона о временной приостановке продажи валюты. Помимо видео распространяются фейковые фотографии объявления в банке», — рассказали в прикамском Центре управления регионом.
В пресс-службе правительства Пермского края пояснили, что подобные ограничения не вводились.
В марте этого года в Сети распространилась фейковая информация, что якобы сотрудники правоохранительных органов начнут проверять телефоны жителей на наличие определённых приложений и мессенджеров. В полиции заверили, что эта информация не соответствует действительности.
В мае пермяки получили фейковые сообщения об эвакуации из-за БПЛА. ЦУР рекомендует доверять только официальным источникам и проверять сомнительные сообщения перед тем, как пересылать их другим.