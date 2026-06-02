Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Прикамья опровергло фейк о приостановке продажи валюты

В Сети распространяется видео, созданное с помощью технологий дипфейка.

Правительство Пермского края опровергло фейк о приостановке продажи наличной валюты населению, сообщает ЦУР Пермского края.

«С помощью технологий дипфейка мошенники создали фальшивое видео от имени губернатора Дмитрия Махонина. Жителей пытаются обмануть, заявляя от лица главы региона о временной приостановке продажи валюты. Помимо видео распространяются фейковые фотографии объявления в банке», — рассказали в прикамском Центре управления регионом.

В пресс-службе правительства Пермского края пояснили, что подобные ограничения не вводились.

В марте этого года в Сети распространилась фейковая информация, что якобы сотрудники правоохранительных органов начнут проверять телефоны жителей на наличие определённых приложений и мессенджеров. В полиции заверили, что эта информация не соответствует действительности.

В мае пермяки получили фейковые сообщения об эвакуации из-за БПЛА. ЦУР рекомендует доверять только официальным источникам и проверять сомнительные сообщения перед тем, как пересылать их другим.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше