В Уфе грабители вынесли 330 тысяч рублей из ТЦ: одного уже отправили в колонию

Уфимца отправили в колонию за ограбление сотрудника ТЦ.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе суд вынес приговор мужчине, который вместе с сообщником ограбил работника торгового центра. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В минувшем феврале двое мужчин пробрались в подсобное помещение ТЦ, скрыв лица за медицинскими масками и высокими воротами толстовок. Они потребовали у сотрудника деньги.

— После получения более 330 тысяч рублей, с целью пресечения попытки потерпевшего обратиться за помощью, один из злоумышленников толкнул его, от чего тот упал, — сообщает надзорное ведомство.

Октябрьский районный суд признал уфимца виновным по статье «Грабеж» и приговорил его к двум годам и шести месяцам в исправительной колонии общего режима. Свою вину он признал.

Дело в отношении второго участника ограбления выделено в отдельное производство.