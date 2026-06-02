Троих нижегородцев осудили за попытку побега из колонии через подкоп

Варнавинский районный суд Нижегородской области 26 мая 2026 года вынес приговор в отношении трёх осуждённых, готовивших побег из исправительного учреждения и участвовавших в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из ГУФСИН, УФСБ и СУ СК России пресекли противоправные действия в период их подготовки — в августе-сентябре 2024 года.
Трое осуждённых, являясь последователями радикальных форм ислама, вступили в запрещённую в России экстремистскую организацию и объединились в радикальную ячейку. Мотивами их действий стали:
религиозная ненависть и вражда;
негативное отношение к конституционному строю РФ;
неприятие светского законодательства и системы органов государственной власти России.
Заключённые более двух лет планировали сбежать из тюрьмы и покинуть страну. Роли между соучастниками были распределены:
один отвечал за общий контроль и поиск карты местности;
второй изготавливал предметы, необходимые для осуществления побега;
третий занимался подбором людей и организацией подкопа.
Помимо подготовки побега, заключённые пропагандировали радикальную экстремистскую идеологию среди других осуждённых и систематически нарушали порядок содержания, дестабилизируя обстановку в учреждении.
В ходе оперативно‑розыскных мероприятий противоправная деятельность была пресечена. При обыске в колонии обнаружили схрон с заточками и другим имуществом, подготовленным для побега.
В судебном заседании подсудимые признали участие в экстремистской организации, но отрицали вину в остальных преступлениях. Суд учёл особо опасный рецидив как отягчающее обстоятельство.
Суд вынес приговор по следующим статьям УК РФ:
ч. 2 ст. 282.2 — участие в деятельности организации, признанной экстремистской;
ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 313 — приготовление к побегу из места лишения свободы организованной группой, с угрозой применения насилия или использованием предметов в качестве оружия;
ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 321 — приготовление к дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, включая приготовление к применению насилия в отношении сотрудника колонии.
Подсудимым назначены следующие наказания с отбыванием в исправительной колонии особого режима:
первому — 10 лет 6 месяцев;
второму — 8 лет 2 месяца;
третьему — 8 лет 8 месяцев с ограничением свободы на 1 год.
Суммарный срок составил 27,6 года. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее 200 тысяч рублей взыскали с детсада в Нижнем Новгороде за травму ребенка.