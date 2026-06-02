Суд отказал пермяку в регистрации автомобиля из-за санкций Интерпола

В Перми суд рассмотрел жалобу местного жителя, который ранее столкнулся с проблемой при регистрации приобретенного автомобиля.
Как рассказали в краевом суде, мужчина в начале 2024 года приобрел за семь миллионов рублей внедорожник марки DODGE RAM 1500. В Госавтоинспекции он получил отказ в постановке машины на учет, поскольку выяснилось, что она была украдена в сентябре 2023 года в Канаде и внесена в базу розыска Интерпола.
Пермяк решил оспорить решение регистрирующего органа и обратился в суд с требованием исключить авто из учета разыскиваемых, а также снять запрет на его регистрацию, поскольку за два истекших года Канада не предприняла никаких действий для возврата транспортного средства хозяину.
Суд пришел к выводу, что автомобиль действительно находится в международном розыске, снять его с регистрационного учета может только владелец, который объявил о его краже, или собственник в России по истечении контрольного срока розыска в апреле 2028 года. На основании этих данных суд отказал пермяку в удовлетворении его требований.