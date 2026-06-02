В Беларуси декан факультета получил шесть лет за схему с иностранными студентами. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Могилевской области.
Прокуратура Горецкого района поддержала в суде государственное обвинение в отношении 43-летнего декана факультета вуза и 42-летнего индивидуального предпринимателя. Им было предъявлено хищение путем злоупотребления служебными полномочиями группой лиц в особо крупном размере.
Фигурантами была организована преступная схема, связанная с поиском индивидуальных предпринимателей, которые приглашали иностранных студентов для обучения в университете.
«За зачисление 305 студентов в аграрный ВУЗ индивидуальным предпринимателям полагалось “вознаграждение”, — уточняют в ведомстве.
Но фактически работа по поиску иностранных студентов выполнялась сотрудниками факультета на основании указаний декана. Деньги, полагавшиеся индивидуальным предпринимателям, разделили между собой обвиняемые.
«Всего за период с июня 2022 года по сентябрь 2025 года они завладели деньгами вуза на общую сумму свыше 320 тысяч рублей», — заметили в прокуратуре.
Во время судебного заседания фигуранты полностью признали свою вину, возместили причиненный вузу ущерб.
На основании части 4 статьи 210 Уголовного кодекса декану факультета назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом 500 базовых величин, или 22,5 тысячи рублей (в июне 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
Сообщнику было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 300 базовых величин, или 13,5 тысячи рублей. Вместе с тем по части 2 статьи 77 УК в отношении индивидуального предпринимателя применили отсрочку исполнения наказания на срок 3 года.
Обоим также запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок пять лет.