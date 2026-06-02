В Красноярском крае мужчина зарубил топором сожительницу из-за раздела имущества

В Дзержинско-Тасеевском округе 60-летний мужчина зарубил топором сожительницу из-за раздела ее имущества. По версии Следственного комитета Красноярского края, все произошло утром 15 мая во дворе дома на улице Больничной села Тасеево.
Тогда между сожителями вспыхнул конфликт из-за раздела имущества, находившегося в собственности женщины. В какой-то момент агрессор схватился за топор и несколько раз ударил 68-летнюю подругу по голове. Шансов у сельчанки не было — она скончалась на месте.
После этого мужчина стер отпечатки пальцев, а затем выбросил свои окровавленные штаны. Чтобы отвести от себя подозрение, он пошел в полицию и сообщил об убийстве, однако записи с камер видеонаблюдения и полиграф доказали его причастность к жуткому преступлению.
Мужчина признал вину. По статье «Убийство» ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Тем временем в Челябинске, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», врачи многопрофильной клиники ЮУГМУ вытащили у пожилой женщины опухоль величиной с арбуз.