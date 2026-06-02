Петербуржец бросил цветы в Вечный огонь на Марсовом поле, чтобы согреться

По данным объединенной пресс-службы городских судов, нетрезвый мужчина 9 мая, находясь возле мемориала «Борцам революции» на Марсовом поле, осквернил памятник. Он поставил бутылку с пивом рядом с Вечным огнем, после чего взял цветы, возложенные к мемориалу, и бросил их в пламя, пытаясь его потушить. По словам фигуранта, таким образом ему хотелось согреться. Злоумышленник думал, что огонь станет еще больше.