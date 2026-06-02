Стало известно, когда установят точную причину смерти омских сапбордистов

Ольга Симочкина и Анатолий Бойко отправились в прогулку по реке Иртыш в Омске 25 мая. Они вышли из дома недалеко от реки и не вернулись. 27 мая родственники заявили об их исчезновении. 30 мая в затоне на берегу Иртыша было найдено тело Ольги и два сапа. В понедельник в районе улицы Загородная поисковики нашли тело Бойко. На телах пары не было спасательных жилетов.