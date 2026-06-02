Стало известно, когда установят точную причину смерти омских сапбордистов

РИА Новости: причину смерти сапбордистов в Омске установят в течение пары недель.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 2 июн — РИА Новости.

Судмедэкспертиза установит точную причину смерти пропавших в Омске сапбордистов в течение двух-трех недель, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Ольга Симочкина и Анатолий Бойко отправились в прогулку по реке Иртыш в Омске 25 мая. Они вышли из дома недалеко от реки и не вернулись. 27 мая родственники заявили об их исчезновении. 30 мая в затоне на берегу Иртыша было найдено тело Ольги и два сапа. В понедельник в районе улицы Загородная поисковики нашли тело Бойко. На телах пары не было спасательных жилетов.

«Тела находятся на судмедэкспертизе. Мы ждем результатов гистологии. Обычно она готовится в течение двух-трех недель. Предварительная причина смерти — утопление в воде. Но нужно дождаться подробной экспертизы, чтобы знать, есть ли какие-либо внутренние повреждения», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.