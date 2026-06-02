Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Златоусте женщина обмануть пять подруг ради мошенников

Жительница Златоусте украла у подруг 3 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Златоусте 45-летняя женщина сама стала жертвой мошенников и обманула пять своих подруг.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», горожанка считала, что зарабатывает на инвестициях. Обманщики писали ей в интернете о фантастическом доходе, но не позволяли вывести мифическую прибыль, требуя все новых и новых вложений.

Женщина исчерпала все свои сбережения. Тогда она начала просить ненадолго у подруг их телефоны. С телефонов она оформляла кредиты и микрозаймы от имени подруг, а вырученные деньги тут же посылала мошенникам. Пять женщин лишились 2,9 млн рублей.

Одна из подруг, заметив лишний кредит, обратилась в полицию. Там выяснили, что на самом деле произошло.

Занимавшаяся «инвестициями» горожанка во всем призналась и рассказала, что искренне верила в свои сказочные доходы, не понимая, что делает что-то неправильно.

Теперь в отношении женщины возбудили уголовное дело о краже.