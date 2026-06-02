В Златоусте женщина обмануть пять подруг ради мошенников

В Златоусте 45-летняя женщина сама стала жертвой мошенников и обманула пять своих подруг.
Как сообщает ИА «Уральский меридиан», горожанка считала, что зарабатывает на инвестициях. Обманщики писали ей в интернете о фантастическом доходе, но не позволяли вывести мифическую прибыль, требуя все новых и новых вложений.
Женщина исчерпала все свои сбережения. Тогда она начала просить ненадолго у подруг их телефоны. С телефонов она оформляла кредиты и микрозаймы от имени подруг, а вырученные деньги тут же посылала мошенникам. Пять женщин лишились 2,9 млн рублей.
Одна из подруг, заметив лишний кредит, обратилась в полицию. Там выяснили, что на самом деле произошло.
Занимавшаяся «инвестициями» горожанка во всем призналась и рассказала, что искренне верила в свои сказочные доходы, не понимая, что делает что-то неправильно.
Теперь в отношении женщины возбудили уголовное дело о краже.