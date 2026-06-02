В Златоусте женщина обмануть пять подруг ради мошенников

Женщина исчерпала все свои сбережения. Тогда она начала просить ненадолго у подруг их телефоны. С телефонов она оформляла кредиты и микрозаймы от имени подруг, а вырученные деньги тут же посылала мошенникам. Пять женщин лишились 2,9 млн рублей.