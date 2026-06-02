Милиция задержала белоруса из-за находки на крыше родительского сарая

Белоруса задержала милиция после находки на крыше родительского сарая.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала белоруса из-за находки на крыше родительского сарая. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудниками наркоконтроля Московского РУВД был задержан 46-летний житель Минской области. Мужчина на крыше родительского сарая оборудовал помещение для выращивания наркосодержащих растений.

Милиция изъяла 50 кустов опасного растения, а также вентиляторы, угольные фильтры, светодиодные лампы и другое.

По словам фигуранта, наркосодержащие растения он выращивал для собственного потребления. Семена он собрал во время случайной прогулки.

Как удалось установить, сарай принадлежал матери задержанного. Сам мужчина вместе со своей супругой проживает в соседнем доме.

«Ключи от сарая были только у мужчины, и никто из родственников не знал о его незаконном увлечении», — привели подробности в милиции.