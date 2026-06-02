В Новосибирске 172 ребенка попали в реанимацию с токсическим отравлением

Региональное министерство здравоохранения Новосибирской области обнародовало тревожную статистику за 2025 год: 172 ребёнка поступили в реанимационное отделение детской городской клинической больницы № 1 с диагнозом «острое отравление». Как пояснили в ведомстве, возраст пострадавших варьировался от одного месяца до 17 лет.
По словам заведующего отделением реанимации Петра Шафоростова, эти случаи имеют чёткую сезонность и происходят преимущественно в период с мая по сентябрь. Медики выделили несколько основных групп веществ, которые чаще всего становятся причиной интоксикации. Дети пробуют на вкус бытовую химию, включая чистящие средства и уксусную кислоту, а также растворители и углеводороды. Реже причиной госпитализации становятся лекарственные препараты.
Особую опасность, по словам врачей, представляет жидкость для розжига. Её вдыхание вызывает тяжелейшие токсические пневмонии, которые могут привести к летальному исходу. Медики подчёркивают, что яркая упаковка привлекает внимание малышей, которые принимают химикаты за напитки. Попадание таких веществ в организм вызывает химические ожоги пищевода и желудка, что в трети случаев приводит к инвалидности из-за ожогов второй и третьей степени.