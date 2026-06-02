В Новосибирске подросток на мопеде сбил 88-летнюю женщину

ДТП произошло на улице Блюхера в Ленинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Утром 2 июня в Ленинском районе Новосибирска подросток на мопеде сбил пожилую женщину, переходившую проезжую часть. Подробности аварии сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Предварительно известно, что 15-летний водитель, управляя мопедом «MotoLand», совершил наезд на женщину на улице Блюхера. 88-летняя пенсионерка выходила из трамвая и переходила проезжую часть слева направо по ходу движения.

Пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение, характер травм уточняется. На месте работал наряд ДПС, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.