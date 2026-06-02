В Омском районе пьяный водитель без прав сбил восьмилетнюю девочку

В Омском районе в результате ДТП, устроенного нетрезвым водителем без прав, пострадала восьмилетняя девочка. Авария произошла вечером 2 июня в селе Усть-Заостровка.
По предварительным данным, около 19:30 23-летний водитель автомобиля ВАЗ на парковке возле магазина столкнулся со стоявшим автомобилем Hyundai. От удара иномарку отбросило на находившегося перед ней ребёнка. Девочка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.
В отношении молодого человека возбуждено административное дело по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Автомобиль нарушителя помещён на специализированную стоянку.
Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут установлены по итогам проводимой проверки, сообщает пресс-служба УМВД.