В Омском районе пьяный водитель без прав сбил восьмилетнюю девочку

Ребёнку потребовалась помощь врачей.

Источник: Om1 Омск

В Омском районе в результате ДТП, устроенного нетрезвым водителем без прав, пострадала восьмилетняя девочка. Авария произошла вечером 2 июня в селе Усть-Заостровка.

По предварительным данным, около 19:30 23-летний водитель автомобиля ВАЗ на парковке возле магазина столкнулся со стоявшим автомобилем Hyundai. От удара иномарку отбросило на находившегося перед ней ребёнка. Девочка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель ВАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.

В отношении молодого человека возбуждено административное дело по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Автомобиль нарушителя помещён на специализированную стоянку.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия будут установлены по итогам проводимой проверки, сообщает пресс-служба УМВД.