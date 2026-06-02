Трое заключенных в Нижегородской области пытались сбежать из тюрьмы

В течение двух лет осужденные готовили подкоп.

Источник: Время

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области разоблачили троих заключённых, готовивших побег через подкоп. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Известно, что в обязанности одного из соучастников входил общий контроль и поиск карты местности. Второй изготавливал предметы, необходимые для побега, а третий подбирал людей для подготовки подкопа.

Кроме того, сообщники пропагандировали радикальную экстремистскую идеологию и систематически нарушали порядок содержания осужденных, дестабилизируя обстановку в исправительном учреждении. При обыске сотрудники колонии обнаружили схрон с имуществом и инструментами для побега.

Решением суда за планирование побега через подкоп и экстремистскую деятельность трое заключённых суммарно приговорены к 27 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителю Вадского округа грозит шесть лет тюрьмы за незаконное изготовление и хранение оружия.