Трое заключенных в Нижегородской области пытались сбежать из тюрьмы

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Нижегородской области разоблачили троих заключённых, готовивших побег через подкоп. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Известно, что в обязанности одного из соучастников входил общий контроль и поиск карты местности. Второй изготавливал предметы, необходимые для побега, а третий подбирал людей для подготовки подкопа.
Кроме того, сообщники пропагандировали радикальную экстремистскую идеологию и систематически нарушали порядок содержания осужденных, дестабилизируя обстановку в исправительном учреждении. При обыске сотрудники колонии обнаружили схрон с имуществом и инструментами для побега.
Решением суда за планирование побега через подкоп и экстремистскую деятельность трое заключённых суммарно приговорены к 27 годам и 6 месяцам лишения свободы.
