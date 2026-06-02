Что произошло в Минске, когда у троллейбуса дымилось колесо на остановке

В «Минсктрансе» прокомментировали видео из соцсетей с якобы горевшим колесом у троллейбуса на остановке общественного транспорта, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, в популярной соцсети TikTok очевидцы опубликовали видео, на котором у троллейбуса № 38 дымится колесо. Автор ролика утверждал, что троллейбус загорелся, но на предприятии это опровергли.
В «Минсктрансе» пояснили, что 30 мая примерно в 19.40 у троллейбуса на подъезде к остановке «Киевский сквер» заклинил суппорт колеса, из-за чего и пошел дым. Однако возгорания не произошло, и водитель, строго следуя инструкции, высадил пассажиров, связался с диспетчером и отправился на диспетчерскую станцию, чтобы устранить техническую неисправность. После троллейбус продолжил работу на маршруте.
— Возгорания транспортного средства не было: огнетушителем водитель не пользовался, МЧС не вызывали, — подчеркнули на предприятии.