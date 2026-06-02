Нашедший в дупле арсенал оружия житель Геленджика не смог оспорить срок

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор в отношении жителя Геленджика, который хранил в своем гараже целый склад оружия и боеприпасов. Мужчина пытался обжаловать решение суда, настаивая на том, что лишь приютил у себя чужую находку, однако кассация оставила вердикт без изменений.
Мужчина рассказал, что нашел в лесном массиве под Геленджиком дупло дерева, в котором был спрятан пакет. Внутри оказался внушительный боевой арсенал: одноствольная винтовка, более 370 патронов различного калибра, две боевые гранаты и сигнальный пистолет.
Вместо того чтобы сразу сообщить о находке правоохранителям, мужчина забрал опасный пакет домой и спрятал его в сейфе в своем гараже. Оружие и взрывчатка были обнаружены полицией во время проведения обыска. Подсудимый утверждал, что сам выдал арсенал силовикам, когда те пришли к нему.
Геленджикский городской суд признал мужчину виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов, назначив ему 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 10 тысяч рублей.
Защита осужденного сочла приговор слишком суровым и направила жалобу в кассационную инстанцию. Однако кассационный суд согласился с выводами коллег. Как пояснили в пресс-службе суда, наказание является соразмерным и справедливым, учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, а также личность самого осужденного.