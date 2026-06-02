МЧС объявило экстренное предупреждение о повышении уровня воды в Кубани

Со 2 по 4 июня в нижнем течении реки Кубань ожидается повышение уровней воды с достижением опасных отметок. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«Рекомендуем обращать внимание на СМС-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям», — уточнили в ведомстве.
Как писала «РГ», на Кубани из-за продолжительных и мощных ливней усилили контроль за уровнем воды в реках. Вчера, 1 июня, в краевой столице после дождей оказались подтоплены почти два десятка придомовых территорий, семь из которых в многоквартирных зданиях.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил перевести все оперативные службы региона в режим повышенной готовности. На территории Кубани действует штормовое предупреждение.