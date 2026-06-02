Жительницу Новороссийска оштрафовали в Ростове за комментарий в Интернете

В Ростове-на-Дону 42-летнюю жительницу Новороссийска осудили за комментарий с оправданием терроризма. Приговор вынесли в Южном окружном военном суде, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным следствия, в мае 2025 года женщина разместила в одном из телеграм-каналов комментарий, оправдывающий удары украинских БПЛА по гражданским объектам Новороссийска.
Нарушение в сети раскрыли сотрудники управления ФСБ России по ЮВО. После этого было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
Суд в Ростове назначил штраф в 360 тысяч рублей. Также подсудимой запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов. Приговор в силу еще не вступил.
