Когда до взрыва 10 секунд: татарстанцам рассказали о мерах спасения

Управлять дронами может и человек, и искусственный интеллект, «Ракетная опасность», «Угроза ракетной атаки», «Беспилотная опасность» и «Угроза атаки БПЛА» были объявлены в Татарстане не раз, и паники уже не вызывают. Звуковые оповещения включают для информирования о приближающейся угрозе. Но далеко не все различают их и знают, как поступать. Рассказал подробности для ИА «Татар-информи» руководитель направления БПЛА Центра «ВОИН», инструктор Нияз Сафин.
«Ракетную опасность» и «Беспилотную опасность» объявляют тогда, когда обнаруживают БПЛА или ракеты, движущиеся в направлении республики. Если угроза уже над Татарстаном, вводятся режимы «Угроза ракетной опасности» или «Угроза атаки БПЛА».
Два основных типа дронов могут представлять серьезную опасность: самолетный тип БПЛА и мультироторный тип. Они различаются по размерам и характеристикам. Мультироторные дроны маневреннее, могут зависать в воздухе, быстро двигаться. Одна из крупных атак мультироторными дронами произошла в сентябре прошлого года. Управляли ими на расстоянии, рассказал Нияз Сафин.
Летают такие дроны на высоте около 150 метров, их можно различить благодаря возникающему звуку. Похож он на рой пчел, летящих высоко в небе. Укрыться можно в подвале или подъезде.
Если находитесь в момент атаки на открытой местности, ищите посадки, лесок: такие дроны боятся деревьев, подчеркнул Сафин. Управляют ими как с помощью мобильного интернета, так и с помощью ИИ. На сами дроны устанавливают СИМ-карты, благодаря чему ими можно управлять через интернет.
Сам ИИ уже может выбирать цели, приземлять дроны в месте большого скопления людей или людей в камуфляже. И целится противник не обязательно в административные здания или предприятия. Целью может стать создание паники: в таком случае он бьет по большому скоплению людей. Поэтому надо как можно быстрее бросаться врассыпную.
Нельзя ни в коем случае стоять на месте, тем более снимать. Есть несколько секунд, пока дрон не спикировал. Лучше бежать и искать укрытие.
Есть также «правило двух стен», поскольку самолетный тип БПЛА значительно опаснее, чем мультироторный. Радиус атаки мультироторного 50 метров, а у беспилотника самолетного типа он увеличен до 200−350 метров, в зависимости от заряда.
Если мультироторный звучит как рой пчел, то самолетный тип, как мопед. БПЛА самолетного типа размером схож с самолетом-кукурузником, утверждает Сафин.
Увидев в небе БПЛА самолетного типа, бежите в направлении, противоположном направлению его полета. При скорости в 150 километров в час он пикирует на цель с высоты в 150 метров приблизительно за 10 секунд. То есть, у вас есть лишь десять секунд, чтобы укрыться в подвале или подъезде. Спрятаться от этой угрозы в лесу не получится.
Если же атака БПЛА застала в доме — ни в коем случае не подходите к окнам. Даже если взрыв случится далеко, взрывной волной выбьет окна, и вас может накрыть осколками. Лучше при поиске укрытия руководствоваться правилом двух стен: чтобы между вами и взрывом было две стены. Обычно это ванные комнаты, уборные, коридоры, напомнил Нияз Сафин.
Самые безопасные места при атаке дрона самолетного типа — подвалы или подъезды. Важно: с момента, как прозвучал звуковой сигнал «Угроза атаки БПЛА», у вас есть от минуты до 10 минут, чтобы эвакуироваться в безопасное место.
В случае ракетной опасности нет даже минуты. Удар может произойти в течение 10 секунд после оповещения. Если до укрытия далеко, садитесь на землю и закрывайте голову руками. Очень важно прикрыть уши. При взрыве, пусть он даже далеко, вполне может контузить или оглушить.
Чтобы обезопасить себя, каждому сегодня необходимо знать основы оказания первой помощи. Так, каждый должен знать, что такое жгут, это изучается в школе. Самые важные навыки, считает Сафин, это сердечно-легочная реанимация и наложение жгута.
Конечно, средства первой помощи имеют с собой в основном военные и сотрудники госструктур. Но при наличии необходимых навыков жгут можно сделать на месте — к примеру, из брючного ремня.
Подобные курсы можно пройти в специализированных организациях, например, у нас, в Центре «ВОИН». Недавно с этой целью приглашали нас в IT-парк и в один из банков. Ведем курсы для групп от 15 человек. Обучение проходит на некоммерческой основе.
Важная рекомендация — собрать тревожный чемоданчик: документы, аптечка, кровоостанавливающие жгуты, фонарик, свисток, обязательно питьевая вода. С помощью свистка или фонарика вы сможете подать сигнал спасателям, если вдруг окажетесь под завалами, объяснил Нияз Сафин.
И еще важная рекомендация инструктора Центра «Воин»: не подбирать осколки дронов, не трогать и даже не подходить к упавшим беспилотникам. Не всегда они взрываются при падении. Случается, что внутри может быть таймер. Или бомба может взорвется от звука ваших шагов. Сегодняшние технологии это позволяют.