Когда до взрыва 10 секунд: татарстанцам рассказали о мерах спасения

Увидев в небе БПЛА самолетного типа, бежите в направлении, противоположном направлению его полета. При скорости в 150 километров в час он пикирует на цель с высоты в 150 метров приблизительно за 10 секунд. То есть, у вас есть лишь десять секунд, чтобы укрыться в подвале или подъезде. Спрятаться от этой угрозы в лесу не получится.