Камышанин решил привлечь внимание ложным сообщением о теракте

Волгоградские правоохранители задержали камышанина, который сообщил о якобы существующей угрозе теракта. Так он решил привлечь к себе внимание и добился своего. Теперь ему грозит солидный штраф, либо до трех лет ограничения свободы или принудительных работ. За звонок о ложной угрозе теракта на 52-летнего мужчину завели уголовное дело, сообщили в главке МВД по региону.