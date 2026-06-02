Камышанин решил привлечь внимание ложным сообщением о теракте

Жителю Волгоградской области грозит до трех лет принудительных работ за звонок об угрозе теракта.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградские правоохранители задержали камышанина, который сообщил о якобы существующей угрозе теракта. Так он решил привлечь к себе внимание и добился своего. Теперь ему грозит солидный штраф, либо до трех лет ограничения свободы или принудительных работ. За звонок о ложной угрозе теракта на 52-летнего мужчину завели уголовное дело, сообщили в главке МВД по региону.

Как рассказали в полиции, камышанин 29 мая крепко выпил, загрустил и решил позвонить в экстренные службы. Заявил об угрозе теракта в городе Петров-Вал. Полицейские и оперативники Управления ФСБ России по Волгоградской области быстро вышли на 52-летнего мужчину. У него провели обыск, но ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ, ни следов подготовки теракта на объекте не нашли.

