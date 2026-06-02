Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области признали банкротом «дочку» «Облкоммунэнерго»

В отношении предприятия открывается конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о несостоятельности АО «Объединенная теплоснабжающая компания», пишет ТАСС со ссылкой на информацию из картотеки.

Данная организация является дочерней структурой холдинга «Облкоммунэнерго», который ранее был национализирован по иску генпрокуратуры.

В резолютивной части постановления говорится, что АО «Объединенная теплоснабжающая компания» признано банкротом, а в отношении него открывается конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 27 ноября. Исполнять обязанности конкурсного управляющего назначен Александр Сергеевич Банаев, который является членом Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

Суд также постановил взыскать с организации государственную пошлину в размере 100 тысяч рублей.