Норильский предприниматель получил 9 лет колонии за взятку в миллион рублей

В Красноярском крае предприниматель получил реальный срок за дачу взятки полицейскому. Подробностями поделились 2 июня в прокуратуре региона.
Осенью 2025 года в полицию Норильска поступило заявление о хищении металлических труб и конструкций с производственной площадки. Ущерб превысил один миллион 300 тысяч рублей. В ходе проверки оперативники вышли на местного бизнесмена. Он не только сознался в вывозе имущества, но и рассказал, что успел распорядиться частью металла.
Перспектива возбуждения уголовного дела предпринимателя не обрадовала. Когда он пришёл в отдел для дачи объяснений, ему разъяснили возможные последствия. Однако вместо законной защиты мужчина решил поискать другой вариант. Он попросил личного приема у начальника отдела и прямо заявил, что готов заплатить за отсутствие уголовного преследования.
Представитель власти доложил о коррупционном предложении руководству. После этого организовали оперативно-розыскное мероприятие. На следующий день бизнесмен назначил встречу на парковке возле торгового центра. Там он сел в служебную «Ниву» и вновь завел разговор о перспективах. Он пояснил, что хочет избежать наказания и «уголовки». После этого достал из кармана куртки миллион рублей и положил на заднее сиденье автомобиля.
Как только деньги были переданы, предпринимателя задержали. Сначала он подтвердил, что передал их в качестве взятки, но позже изменил позицию и перестал признавать вину. Суд признал его виновным в даче взятки в крупном размере и приговорил к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в два миллиона рублей. Расследование уголовного дела о краже, с которой все началось, еще продолжается.