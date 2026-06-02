Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норильский предприниматель получил 9 лет колонии за взятку в миллион рублей

В Норильске бизнесмен пытался подкупить полицию и отправился в колонию.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае предприниматель получил реальный срок за дачу взятки полицейскому. Подробностями поделились 2 июня в прокуратуре региона.

Осенью 2025 года в полицию Норильска поступило заявление о хищении металлических труб и конструкций с производственной площадки. Ущерб превысил один миллион 300 тысяч рублей. В ходе проверки оперативники вышли на местного бизнесмена. Он не только сознался в вывозе имущества, но и рассказал, что успел распорядиться частью металла.

Перспектива возбуждения уголовного дела предпринимателя не обрадовала. Когда он пришёл в отдел для дачи объяснений, ему разъяснили возможные последствия. Однако вместо законной защиты мужчина решил поискать другой вариант. Он попросил личного приема у начальника отдела и прямо заявил, что готов заплатить за отсутствие уголовного преследования.

Представитель власти доложил о коррупционном предложении руководству. После этого организовали оперативно-розыскное мероприятие. На следующий день бизнесмен назначил встречу на парковке возле торгового центра. Там он сел в служебную «Ниву» и вновь завел разговор о перспективах. Он пояснил, что хочет избежать наказания и «уголовки». После этого достал из кармана куртки миллион рублей и положил на заднее сиденье автомобиля.

Как только деньги были переданы, предпринимателя задержали. Сначала он подтвердил, что передал их в качестве взятки, но позже изменил позицию и перестал признавать вину. Суд признал его виновным в даче взятки в крупном размере и приговорил к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в два миллиона рублей. Расследование уголовного дела о краже, с которой все началось, еще продолжается.