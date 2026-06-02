Жителя Пензы осудили на 14 лет за государственную измену

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 46-летнему жителю Пензы. Его признали виновным в государственной измене. Мужчина получил 14 лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Пензенской области.
Суд установил, что осужденный передавал представителю иностранного государства актуальные данные о расположении промышленных объектов. Кроме того, ему вменили пропаганду идеологии терроризма. Фигурант полностью признал свою вину.
«Суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Помимо срока, суд назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Также на три года осужденному запретили администрировать сайты и каналы в интернете.