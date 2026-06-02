6 подростков-зацеперов задержали на трамвайных маршрутах в Нижнем Новгороде

В городе резко участились случаи опасного проезда снаружи вагонов: нарушителей ловили сотрудники Росгвардии.

В Нижнем Новгороде зафиксирован всплеск случаев зацепинга на трамвайных маршрутах. В результате межведомственных проверок сотрудники Росгвардии задержали шестерых подростков, ехавших снаружи подвижного состава. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Опасные инциденты произошли на популярных городских направлениях. Так, экстремалов дважды замечали на улице Баранова на маршруте трамвая № 6, а накануне аналогичный факт подросткового зацепинга был зафиксирован на маршруте трамвая № 7. Все задержанные несовершеннолетние нарушители были доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства.

Специалисты ЦРТС призывают родителей провести беседы с детьми о смертельной опасности такого досуга. Помимо риска получить тяжелые травмы, зацепинг влечет административную ответственность, в том числе для родителей — за неисполнение обязанностей по воспитанию. В случае выявления признаков хулиганства действия могут быть квалифицированы по более строгим статьям. Нижегородцев просят немедленно сообщать водителям, если они заметили людей снаружи вагонов.

Ранее сообщалось, что подросток-зацепер прокатился на поезде от Дзержинска до Нижнего Новгоро.