Бастрыкин поручил ускорить расследование по аварийному дому в Альметьевске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с расселением жителей аварийной пятиэтажки в Альметьевске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Татарстана.
Обращение к главе ведомства поступило через официальную приемную «ВКонтакте»: люди годами добиваются решения вопроса, но многочисленные жалобы в профильные инстанции оставались без результата.
Дом 1970 года постройки был впервые признан аварийным еще в 2008 году, однако спустя два года его исключили из реестра после проведенного капремонта. Уже в 2018 году экспертиза повторно зафиксировала непригодность здания для жизни. У дома зафиксировали износ несущих конструкций, разрушение перекрытий, а трещины в стенах и проблемы с кровлей создавали реальную угрозу для жильцов. Но переселение так и не было организовано.
Уголовное дело по факту бездействия должностных лиц расследуется с мая 2025 года. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому форсировать следственные действия, доложить о результатах и представить информацию о мерах по обеспечению пострадавших граждан благоустроенным жильем. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.