Бастрыкин поручил ускорить расследование по аварийному дому в Альметьевске

Дом 1970 года постройки был впервые признан аварийным еще в 2008 году, однако спустя два года его исключили из реестра после проведенного капремонта. Уже в 2018 году экспертиза повторно зафиксировала непригодность здания для жизни. У дома зафиксировали износ несущих конструкций, разрушение перекрытий, а трещины в стенах и проблемы с кровлей создавали реальную угрозу для жильцов. Но переселение так и не было организовано.