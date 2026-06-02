Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Донецка сообщил о гибели мирного жителя в результате удара БПЛА

В Донецке при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль погиб водитель. Накануне еще один мужчина погиб при взрыве снаряда в Старомихайловке.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Буденновском районе Донецка в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль погиб мирный житель. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

Трагедия произошла на объездной дороге в направлении поселка городского типа Еленовка.

«В Буденновском районе в результате атаки БПЛА на гражданский автомобиль на объездной дороге в сторону пгт Еленовка погиб водитель», — написал мэр в мессенджере MAX.

Ранее еще один случай гибели мирного жителя произошел в поселке Старомихайловка на окраине Донецка: там при детонации взрывоопасного предмета смертельные травмы получил мужчина.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше