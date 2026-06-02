Мэр Донецка сообщил о гибели мирного жителя в результате удара БПЛА

В Буденновском районе Донецка в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль погиб мирный житель. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
Трагедия произошла на объездной дороге в направлении поселка городского типа Еленовка.
«В Буденновском районе в результате атаки БПЛА на гражданский автомобиль на объездной дороге в сторону пгт Еленовка погиб водитель», — написал мэр в мессенджере MAX.
Ранее еще один случай гибели мирного жителя произошел в поселке Старомихайловка на окраине Донецка: там при детонации взрывоопасного предмета смертельные травмы получил мужчина.
