5-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Городце

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия в Городце, в котором пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Автоавария произошла 1 июня 2026 года около 19:40 у дома № 114 по улице Кирова. По предварительным данным, 29-летняя женщина-водитель автомобиля Volkswagen Touareg ехала со стороны центра города в направлении улицы Лесхоза. При проезде пешеходного перехода она не убедилась в безопасности маневра и сбила 5-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть.
В результате ДТП малолетний пешеход получила травмы, ее госпитализировали в медицинское учреждение. В отношении водителя иномарки сотрудники ГАИ МО МВД России «Городецкий» проводят административное расследование по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходу.
