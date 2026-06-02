5-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Городце

Автоавария произошла 1 июня 2026 года около 19:40 у дома № 114 по улице Кирова. По предварительным данным, 29-летняя женщина-водитель автомобиля Volkswagen Touareg ехала со стороны центра города в направлении улицы Лесхоза. При проезде пешеходного перехода она не убедилась в безопасности маневра и сбила 5-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть.