Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Городце

В Нижегородской области иномарка совершила наезд на ребенка, перебегавшего дорогу по «зебре»: пострадавшая госпитализирована.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия в Городце, в котором пострадала несовершеннолетняя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Автоавария произошла 1 июня 2026 года около 19:40 у дома № 114 по улице Кирова. По предварительным данным, 29-летняя женщина-водитель автомобиля Volkswagen Touareg ехала со стороны центра города в направлении улицы Лесхоза. При проезде пешеходного перехода она не убедилась в безопасности маневра и сбила 5-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть.

В результате ДТП малолетний пешеход получила травмы, ее госпитализировали в медицинское учреждение. В отношении водителя иномарки сотрудники ГАИ МО МВД России «Городецкий» проводят административное расследование по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходу.

Ранее сообщалось, что ребенок и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в Нижнем Новгороде.