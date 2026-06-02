Браконьера осудят за направленный на охотинспектора карабин под Волгоградом

Дело жителя города Волжского передано в суд. По данным следствия, 50-летний мужчина угрожал охотинспектор, который противостоял браконьеру, охотившемуся на особо охраняемой природной территории.
Дело было в ноябре 2025 года в госзаказнике «Куланинском», расположенном на территории природного парка «Щербаковский» в Камышинском районе. Фигурант выслеживал диких животных с помощью карабина «Сайга-308» с глушителем и оптическим прицелом ночного видения. Был у него при себе и монокль для ночного наблюдения.
«Когда злоумышленника обнаружил охотинспектор, мужчина начал убегать и попытался скрыться в селе Щербатовка Камышинского района. В момент преследования он направил на охотинспектора заряженный карабин, чем создал реальную угрозу применения насилия в отношении должностного лица», — уточняет представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.
Обвиняемый не признал своей вины и отказался от дачи показаний. Тем не менее в Камышинской горпрокуратуре посчитали, что уголовное дело готово к передаче в суд. Мужчине грозит до пяти лет колонии.
