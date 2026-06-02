Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Браконьера осудят за направленный на охотинспектора карабин под Волгоградом

Дело было в ноябре 2025 года в госзаказнике «Куланинском», расположенном на территории природного парка «Щербаковский» в Камышинском районе.

Дело жителя города Волжского передано в суд. По данным следствия, 50-летний мужчина угрожал охотинспектор, который противостоял браконьеру, охотившемуся на особо охраняемой природной территории.

Дело было в ноябре 2025 года в госзаказнике «Куланинском», расположенном на территории природного парка «Щербаковский» в Камышинском районе. Фигурант выслеживал диких животных с помощью карабина «Сайга-308» с глушителем и оптическим прицелом ночного видения. Был у него при себе и монокль для ночного наблюдения.

«Когда злоумышленника обнаружил охотинспектор, мужчина начал убегать и попытался скрыться в селе Щербатовка Камышинского района. В момент преследования он направил на охотинспектора заряженный карабин, чем создал реальную угрозу применения насилия в отношении должностного лица», — уточняет представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Обвиняемый не признал своей вины и отказался от дачи показаний. Тем не менее в Камышинской горпрокуратуре посчитали, что уголовное дело готово к передаче в суд. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в 1 млн рублей обошлись волгоградцам 52 рыбешки, выловленные запрещенным способом.