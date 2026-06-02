В Прикамье браконьеры за месяц нанесли ущерб водным ресурсам на 280 тысяч рублей

Пресс-служба Пермского краевого суда сообщила о возбуждении 25 уголовных уголовных дел в отношении жителей Прикамья. Обвиняемым за незаконный вылове водных биологических ресурсов грозят штрафы, обязательные или исправительные работы, лишение свободы до 2 лет.
Транспортная полиция задержала всех браконьеров в мае. Возраст фигурантов уголовных дел от 40 до 65 лет. Незаконный вылов рыбы они вели на берегах рек Камы, Обвы, Гайвы и Камского водохранилища в Чусовском заливе. Они использовали различные виды рыболовных сетей.
Разрешений на рыбалку при помощи сетных снастей у пермяков не было. Общий причиненный биологическим ресурсам ущерб браконьерами составил более 280 тыс. руб.
В Пермском крае действует запрет на любительское рыболовство: в акватории Камского водохранилища и его заливах — с 5 мая по 15 июня, Воткинского водохранилище — с 1 мая по 10 июня.