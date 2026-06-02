Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области возбудили дело после наезда Volkswagen на ребенка

Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в Городце Нижегородской области. На улице Кирова водитель Volkswagen Touareg сбила ребенка прямо на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали, полиция проводит административное расследование.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Городце под колеса внедорожника попала пятилетняя девочка. По предварительным данным ведомства, за рулем кроссовера находилась женщина. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, но водитель не заметила его.

Инцидент произошел 1 июня на улице Кирова, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

«Водитель Volkswagen Touareg не убедилась в безопасности маневра и совершила наезд на пятилетнюю девочку-пешехода, перебегавшую проезжую часть по “зебре”», — сообщили в областном главке.

Пострадавшего ребенка экстренно доставили в больницу. В отношении водителя начато административное расследование по статье о непредоставлении преимущества в движении пешеходам. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.