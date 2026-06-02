В Нижегородской области возбудили дело после наезда Volkswagen на ребенка

В Городце под колеса внедорожника попала пятилетняя девочка. По предварительным данным ведомства, за рулем кроссовера находилась женщина. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, но водитель не заметила его.
Инцидент произошел 1 июня на улице Кирова, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
«Водитель Volkswagen Touareg не убедилась в безопасности маневра и совершила наезд на пятилетнюю девочку-пешехода, перебегавшую проезжую часть по “зебре”», — сообщили в областном главке.
Пострадавшего ребенка экстренно доставили в больницу. В отношении водителя начато административное расследование по статье о непредоставлении преимущества в движении пешеходам. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.