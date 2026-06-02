Белоруска повредила лицо в ДТП с трактором под Берестовицей

В Берестовицком районе произошло жесткое ДТП с трактором, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла вечером 1 июня на автодороге направлением Эйсмонты — Станевичи. Примерно в 17.00 34-летний водитель Peugeot хотел обогнать трактор «Беларус», но не убедился в безопасности своего маневра.
В итоге, когда 53-летний тракторист поворачивал налево, водитель легковушки не предоставил преимущество трактору и совершил столкновение.
В аварии пострадала 38-летняя пассажирка легковушки. Женщина была госпитализирована с ссадинами и ушибами лица.