Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели девятиклассника в Красноярске

Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о смерти девятиклассника в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о гибели девятиклассника в день последнего звонка. Напомним, что все произошло 26 мая у жилого комплекса «Отражение», на одной из парковок на улице Александра Матросова.

17-летний парень проживал с братом, который взял над ним опеку. Известно, что у подростка были проблемы с сердцем.

По словам опекуна, скорая ехала около получаса, а за несколько дней до трагедии школьнику диагностировали серьезное заболевание, требующее хирургического вмешательства. Однако операцию назначили лишь на сентябрь.

«Из-за отсутствия каких-либо рекомендаций по ограничению активности спустя несколько дней школьник принял участие в проведении мероприятия, где в связи с резким ухудшением самочувствия потерял сознание и скончался», — сообщили в ведомстве со ссылкой на местные СМИ.

Следователи завели уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Председатель ведомства потребовал от руководителя регионального управления Алексея Еремина доклад о ходе расследования.

Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше