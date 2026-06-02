Бастрыкин взял на контроль дело о гибели девятиклассника в Красноярске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о гибели девятиклассника в день последнего звонка. Напомним, что все произошло 26 мая у жилого комплекса «Отражение», на одной из парковок на улице Александра Матросова.
17-летний парень проживал с братом, который взял над ним опеку. Известно, что у подростка были проблемы с сердцем.
По словам опекуна, скорая ехала около получаса, а за несколько дней до трагедии школьнику диагностировали серьезное заболевание, требующее хирургического вмешательства. Однако операцию назначили лишь на сентябрь.
«Из-за отсутствия каких-либо рекомендаций по ограничению активности спустя несколько дней школьник принял участие в проведении мероприятия, где в связи с резким ухудшением самочувствия потерял сознание и скончался», — сообщили в ведомстве со ссылкой на местные СМИ.
Следователи завели уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
Председатель ведомства потребовал от руководителя регионального управления Алексея Еремина доклад о ходе расследования.