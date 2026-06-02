Десятки лет в бегах. Как выходят на след маньяков и серийных убийц

Большинство преступлений раскрывают по горячим следам. Но иногда убийце или насильнику удаётся исчезнуть, не оставив очевидных зацепок. И тогда, ощутив безнаказанность, он выходит на охоту вновь.
Однако даже годы и десятилетия спустя расследования продолжаются, улики пересматривают, а базы данных экспертиз расширяются. Каких серийных убийц и насильников разыскивали в Пермском крае и как следователям удалось выйти на их след — в материале на сайте perm.aif.ru.
Губахинский убийца, перепрятывавший трупы.
Число жертв: 3.
Период: 2009−2021 г. г.
Арест: 2022 г.
Наказание: пожизненное лишение свободы.
На счету убийцы из Губахи три доказанных преступления. Во всех случаях мужчина перепрятывал трупы чтобы запутать следствие.
В ноябре 2021 года в Губахе пропала 37-летняя женщина. Главным подозреваемым стал её сожитель, ранее судимый за хранение оружия. Пара жила в общежитии, часто ссорилась, доходило до драк.
«Нашли свидетеля, который рассказал, что помогал сожителю избавится от тела пропавшей. По словам свидетеля, они отнесли труп в ковре на речку и сбросили в воду», — рассказал следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СКР по Пермскому краю Юрий Волегов.
Небольшой водоём исследовали, однако тела не нашли. Подозреваемый вину отрицал, уверяя, что свидетель врёт, а сожительница и вовсе жива. Якобы бросила его ради другого мужчины или же отдыхает с друзьями и алкоголем.
Спустя полгода поисков, в мае 2022 года, в лесном массиве Губахи находят тазовые кости пропавшей, а также её бюстгальтер.
Выходит, злоумышленник убил сожительницу, после в ковре вместе со знакомым вынес тело и выбросил в воду. А когда помощник ушёл, достал труп, расчленил и спрятал части в лесу.
«Стали изучать личность обвиняемого. Оказалось, в 2009 году при странных обстоятельствах пропадают без вести два сотрудника, работавших на него, это мужчина и женщина», — вспоминает криминалист.
Нашли и показания свидетеля 2009 года, который утверждал, что помогал обвиняемому спрятать тела убитых. Так как трупы найдены не были, дело закрыли. Теперь же появилась версия, что тела исчезли неслучайно.
Долгий опрос свидетелей позволил раскрыть дело. Как оказалось, убитых обвиняемый вместе со знакомым закопал в районе мусорной кучи у своего пункта металлопроката. А после попросил родственника, работавшего на тракторе, эту кучу передвинуть.
«Свидетель не был осведомлён, думал, что помогает мусор подвинуть. Приехали с экскаватором на предполагаемое место. Копаем час, копаем два, ничего нет. Начинаем уже расстраиваться, но в какой-то момент при поднятии ковша я вижу, как сыпятся кости и мешок», — рассказал Юрий Волегов.
Хоть экспертиза показала, что останки принадлежат пропавшим, а травмы на костях указывают на насильственную смерть, задержанный так и не признал свою вину. Во время нахождения в СИЗО он вёл себя агрессивно, кричал, возмущался. К моменту суда смирился и приговор слушал без эмоций. Суд приговорил его к пожизненному сроку.
Душитель с железной дороги.
Число жертв: 4.
Период: 2002−2007 г. г.
Арест: 2017 г.
Наказание: пожизненное лишение свободы.
Серия убийств на железной дороге началась в 2002 году. Первой исчезает 19-летняя студентка пермского педагогического колледжа. 30 сентября девушка на электричке из родной Удмуртии едет в Пермь, где живёт в общежитии. Поиски пропавшей ведутся долгие годы — тщетно.
В 2006 году в Перми пропадают две девочки двенадцати и тринадцати лет. Девочки сбегают из дома и отправляются на железную дорогу. Их находят убитыми, обеих задушили и изнасиловали.
Ещё через год вновь изнасилование и убийство в соседней Удмуртии. Жертвой становится 40-летняя беременная женщина. На этот раз убийцу — 29-летнего Сергея Халметова — задержали сразу. Однако связи с преступлениями из соседнего региона не находят. Вину в убийстве беременной мужчина признаёт, а мотивом называет конфликт. Тогда же биологический материал насильника заносят в федеральную базу данных геномной информации.
Выходит на свободу Сергей по условно-досрочному освобождению спустя восемь лет. Все эти годы расследование убийств на железной дороге не прекращается. И в 2017 году в лаборатории подтверждают — геномный материал Халметова совпал с тем, что остался на убитых школьницах.
«Задерживать ездили в Удмуртию. Он был очень удивлён, не ожидал, что раскроют давние преступления. Жена удивилась ещё больше, долгое время не верила, что он виновен. Задержанный сначала давал признательные показания, потом всё отрицал», — рассказал заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Пермскому краю Антон Гетц.
Приговором суда серийного убийцу отправляют в колонию пожизненно. Тело его первой жертвы — 19-летней студентки — найти так и не смогли.
Насильник-милиционер.
Число жертв: 5.
Период: 2003, 2006−2007 г. г.
Арест: 2025 г.
Наказание: исправительные работы.
В середине двухтысячных пять жительниц Орджоникидзевского района Перми примерно одного возраста стали жертвами насильника.
Схема была одинаковая, мужчина нападал со спины, не оставлял следов, отпечатков, утаскивал жертв за гаражи и заброшенные дома. Спустя много лет преступник выдал себя. В 2021 году в Орджоникидзевском районе на мужчину напали неизвестные. Они попытались обокрасть его автомобиль, нанесли владельцу ножевое ранение и скрылись.
На месте преступления нападавшие оставили гаечный ключ, на нём обнаружили ДНК-профиль, совпавший со следами спермы по делу о серии изнасилований середины 2000-х.
Следователи поняли: насильник, вероятно, до сих пор где-то рядом, а у дела появились реальные зацепки. Выйти на подозреваемого помогла проверка телефонов, которые находились поблизости в момент нападения на автомобиль.
Проверив около 600 человек следователи нашли насильника. Он признался, что изнасиловал четырёх женщин в 2006—2007 годах и ещё одну — в 2003-м. Неожиданным оказался не только мотив, но и статус задержанного: на момент совершения преступлений он был действующим сотрудником ОВД Орджоникидзевского района.
«Он совершал преступления, будучи в браке. Его супруга была значительно старше. Потерпевшие — женщины старше сорока лет, а задержанному на момент преступлений было меньше тридцати. То есть он выбирал жертв примерно того же возраста, что и его жена. Они ссорились, муж употреблял спиртное и выходил на улицы города», — рассказывал следователь.
Прекратились нападения также резко, как и начались. Мужчина развёлся с женой и перестал испытывать потребность в сексуальном насилии. Из милиции он также уволился.
10 кровавых лет краснокамского маньяка.
Число жертв: 17.
Период: 1999−2009 г. г.
Арест: 2009 г.
Наказание: пожизненное лишение свободы.
Станислав Белорусцев из Перми вёл маргинальный образ жизни: нигде не работал, жил случайными заработками и грабежами. Его преступления поражали беспринципностью и жестокостью. Для того чтобы убить ему не требовался весомый повод.
«Преступления были хаотичными. Он идёт по улице, а навстречу пьяный человек, который ему что-то сказал. Белорусцев доставал нож, бил в шею и шёл дальше. Увидит свет в окне в доме — поднимется. Там застолье, он садится, выпивает со всеми, хоть и никого не знает. Потом кто-то из собутыльников засыпает и начинает храпеть, он убивает его, потому что ему мешает шум», — рассказывает старший следователь-криминалист отдела криминалистики Александр Аликин.
Долгие годы эти убийства оставались нераскрытыми именно потому, что и сам преступник, и его жертвы были людьми низкого социального статуса. Никто не мог составить портрет подозреваемого, пьяные свидетели путались в показаниях, а некоторых погибших и вовсе никто не искал.
Периодически мужчина попадал в тюрьму, а освобождаясь, вновь убивает и грабит. В 2009 году совершает тройное убийство и пытается замести следы, устроив пожар. Его задерживают, на этот раз есть свидетели, и убийца даёт признательные показания.
«Когда его осудили за тройное убийство, мы начали с ним работать — и до сих пор раскрываем его эпизоды, их очень много. Разные жертвы — бабушка была, зашёл в квартиру, она сонная открыла, убил ради разбоя, дети несовершеннолетние, мальчики. Кого-то ножом убивал, кого-то блином от штанги забил, женщину на три части разрубил и останки по разным местам спрятал», — вспоминает криминалист.
Убийца детей, пенсионерок, мужчин и женщин оказался абсолютно вменяемым. Всего на счету маньяка 17 жертв, однако работа по раскрытию преступлений ещё ведётся. Мужчина приговорён к пожизненному сроку.
Насильник с кладбища.
Число жертв: 6.
Период: 1996, 2003, 2014−2015 г. г.
Арест: 2026 г.
Наказание: дело передано в суд.
В начале апреля текущегогода силовики сообщили о задержании ещё одного серийного насильника. На счету 51-летнего маньяка минимум четыре жертвы.
Мужчина был дважды судим за убийства, а изнасилования, которые он совершил в 2014 — 2015 годах, долгое время оставались нераскрытыми.
Все обратившиеся к правоохранителям пострадавшие оказались разного возраста, однако силовики отметили единый почерк преступника. Первой жертвой стала пермячка в Мотовилихинском районе города. Неизвестный с ножом потребовал от девушки деньги, а после изнасиловал её и скрылся.
Следующая пострадавшая — несовершеннолетняя из Индустриального района Перми. Её маньяк преследовал на улице, а потом забежал за ней в квартиру и напал. Третьей потерпевшей стала 32-летняя женщина, которая возвращалась домой через Егошихинское кладбище. Злоумышленник подошёл с ножом и изнасиловал свою жертву среди могил.
Заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Пермскому краю Алексей Шилов рассказал, как искали насильника. Работа не прекращалась несмотря на то, что человек мог умереть, переехать в другой регион, отбывать срок за другое преступление. Кроме того, сохранились не все архивы, необходимые для расследования.
«Одна из потерпевших указала, что у мужчины на переносице были наклеены с двух сторон медицинские пластыри. Отсюда мы выдвинули версию, что преступник получил травму и мог обращаться в медицинское учреждение. Параллельно, учитывая, что с 2015 года у нас преступления не совершаются, и у нас преступник ниоткуда появился и резко пропал, была выдвинута версия, что он умер. Поэтому взяли списки всех умерших в течение года людей. Ещё одна зацепка — восточная внешность злоумышленника, он мог, например, нарушить миграционное законодательство», — рассказывает следователь.
Кропотливая работа дала результаты, следователи заметили схожесть пермской серии изнасилований с преступлением в Москве. Электронная экспертиза отпечатков пальцев не показала совпадений, но педантичные криминалисты решили проверить всё вручную. Так следователи вышли на преступника — пермяка, дважды судимого за убийства женщин. Он во всём сознался.
«У него возникало преступное желание, резкое, ничем не обусловленное влечение, и он нападал. Низменные сексуальные побуждения», — добавил криминалист, отметив, что прекратил совершать преступления задержанный в момент, когда стал жить с женщиной.
Теперь обвиняемый ждёт суда за четыре изнасилования.