Десятки лет в бегах. Как выходят на след маньяков и серийных убийц

«Преступления были хаотичными. Он идёт по улице, а навстречу пьяный человек, который ему что-то сказал. Белорусцев доставал нож, бил в шею и шёл дальше. Увидит свет в окне в доме — поднимется. Там застолье, он садится, выпивает со всеми, хоть и никого не знает. Потом кто-то из собутыльников засыпает и начинает храпеть, он убивает его, потому что ему мешает шум», — рассказывает старший следователь-криминалист отдела криминалистики Александр Аликин.