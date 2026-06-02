В Москве мужчина вытолкнул знакомую из окна 7-го этажа

В Москве возбудили уголовное дело об убийстве после гибели женщины, которую знакомый вытолкнул из окна седьмого этажа. Трагедия произошла 30 мая в жилом доме на Дмитровском шоссе, сообщает столичное ГСУ СК России.
В ведомстве уточнили, что фигурант «в ходе ссоры на почве внезапно возникшей личной неприязни толкнул свою знакомую, которая стояла у открытого окна».
Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов, ему уже предъявлено официальное обвинение. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.