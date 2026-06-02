Самарец стал жертвой мошенников, надеясь на встречу с девушкой из интернета

В Самаре мужчина перевел мошенникам 19,5 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

34-летний женатый сотрудник автосалона из Самары познакомился в интернете с девушкой. В переписке она сказала, что живет с ним в одном городе, и предложила вместе сходить в кино. Мужчина согласился. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Мошенники, действовавшие под видом девушки, убедили его перевести на банковский счет 19,5 тысячи рублей — якобы для брони места встречи и других расходов. После получения денег “девушка” перестала выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию», — рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего завели уголовное дело.