В Севастополе альпинист сорвался с 15-метровой высоты: его спасли

В Севастополе спасли альпиниста, упавшего с 15-метровой высоты на горе Мердвен-Кая. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Во время восхождения на скальном участке маршрута внезапно упал камень», — рассказал глава Севастополя.
Из-за этого альпинист, который шел первым в связке, потерял равновесие. Далее мужчина рухнул вниз. Он пролетел около 15 метров, а затем ударился о скалу. В результате пострадавший повредил голову и спину. К счастью, он повис на веревках, не долетев до земли.
На место отправились спасатели. Они сразу же оказали первую помощь мужчине. Пострадавшего осторожно переложили на носилки и с помощью страховки спустили со скалы. Далее альпиниста передали медикам скорой помощи.