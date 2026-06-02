Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе альпинист сорвался с 15-метровой высоты: его спасли

В Севастополе спасли сорвавшегося с 15-метровой высоты альпиниста.

Источник: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе спасли альпиниста, упавшего с 15-метровой высоты на горе Мердвен-Кая. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Во время восхождения на скальном участке маршрута внезапно упал камень», — рассказал глава Севастополя.

Из-за этого альпинист, который шел первым в связке, потерял равновесие. Далее мужчина рухнул вниз. Он пролетел около 15 метров, а затем ударился о скалу. В результате пострадавший повредил голову и спину. К счастью, он повис на веревках, не долетев до земли.

На место отправились спасатели. Они сразу же оказали первую помощь мужчине. Пострадавшего осторожно переложили на носилки и с помощью страховки спустили со скалы. Далее альпиниста передали медикам скорой помощи.