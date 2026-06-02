В Кызыле два подростка получили травмы на неисправном аттракционе

Днем 2 июня в Национальном парке Кызыла два подростка получили травмы на неисправном аттракционе — парней зажало в подвесном кресле. На помощь выезжали сотрудники МЧС по Республике Тыва.
Спасатели, прибыв на место происшествия, провели деблокировку пострадавших. По оперативным данным, юношам 17 и 18 лет. Одного из них госпитализировали в республиканскую больницу, второму оказали медицинскую помощь в травмпункте.
Следственный комитет организовал проверку по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, в Национальном парке продолжают работать сотрудники ведомства.