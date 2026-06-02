«Хотелось внимания»: камышанин подшофе сообщил о теракте под Волгоградом

Камышанин, сообщивший на телефон экстренных служб 112 о якобы готовящемся теракте в городе Петров Вал, задержан полицейскими, сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.
Звонок мужчина совершил 29 мая, напугав девушку-диспетчера. Она тут же обратилась в полицию. Когда великовозрастного хулигана задержали правоохранители, он пояснил: был пьян, захотелось привлечь к себе внимание.
Но это было позже. А в тот день в Петров Вал выехали правоохранители и тщательно обыскали место, названное звонившим, на предмет наличия взрывных устройств и взрывчатых веществ. Следов подготовки к теракту обнаружено не было.
В настоящее время в отношении 52-летнего камышанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма ему грозит штрафом в 200 000 — 500 000 рублей, ограничение свободы на срок до трех лет или принудительные работами на два-три года.
Ранее 6 волгоградцев заподозрили в организации подпольного казино.