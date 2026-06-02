Более тысячи нижегородских алиментщиков находятся в розыске

В Нижегородской области судебные приставы разыскивают 1223 должников по алиментам. За первые пять месяцев 2026 года удалось установить местонахождение 188 из них, рассказал руководитель регионального ГУФССП России Александр Юдин на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).
По словам Александра Юдина, для поиска таких должников используются современные цифровые инструменты, данные банков, налоговых органов, медицинских учреждений и работодателей. Так, сегодня более 87% банковской системы взаимодействует со службой судебных приставов в электронном формате.
Приставы отслеживают открытие счетов, официальное трудоустройство, регистрацию самозанятости и другие финансовые операции должников. Также специалисты проверяют данные медицинского страхования.
«Должники у нас болеют — кто зубы лечит, кто палец сломал. Таким образом мы устанавливаем, в какие клиники они обращались», — пояснил Александр Юдин.
Если в течение года установить местонахождение должника не удается, взыскатель может обратиться в суд для признания его безызвестно отсутствующим и оформления социальных выплат ребенку.
Также приставы активно применяют меры принудительного взыскания. С начала года было произведено 692 ареста имущества должников на сумму более 24 млн рублей.
